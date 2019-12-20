Eski Fenerbahçeli Altar Tunçkol isyan etti!

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de sahasında dün Zenit'e son saniye üçlüğü ile 84-81 mağlup olmuştu. Bu maç ile ilgili, sarı lacivertli takımda 1992-1996 yılları arasında forma giyen ve kaptanlığını yapan Altar Tunçkol, taraftarların gösterdiği tepkileri sert bir dille eleştirdi.

Tunçkol, "Bu takımın formasını terletmiş, kaptanlığı yapmış biri olarak bu akşam Fenerbahçe basketbol takımını yuhalayan bir grup benim gözümde taraftar değildir basketbol seyircisi hiç değildir." ifadelerini kullandı.

ALTAR TUNÇKOL KİMDİR?

Türk basketbolcu ve antrenör. 17 Mart 1970'te doğdu. Ankara DSİ Kulübü'nde basketbola başladı. Oyak Renault altyapısında yetişti. 1.80 metrelik boyuyla guard mevkiinde forma giydi.

1989-90'da Efes Pilsen'in A takımına transfer olan Tunçkol, o sezon Koraç Kupası'nda çeyrek finale çıkan ilk Türk takımının oyuncusu olma gururuna erişti. Levent Topsakal'ın Fenerbahçe'ye transferiyle daha fazla süre almaya başlayan Tunçkol, 1991-92 yılında Efes Pilsen ile kariyerindeki tek Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazandı. Aynı takımla aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci de yaşadı.

1992 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Tunçkol, bu takımda 1993 ve 1995 yıllarında final, 1994 ve 1996 yıllarında ise yarı final oynama gururuna erişti. 1994 yılında ikinci Cumhurbaşkanlığı Kupası sevincini Efes Pilsen'e karşı alınan 85-74'lük galibiyetle yaşadı. Aynı yıl sarı-lacivertli takımla Türkiye Kupası finali de oynadı.

Sarı-lacivertli forma altında millî takıma kadar yükselen Tunçkol, bu takımın Koraç Kupası'nda 1993 ve 1994 yıllarında tarihinde ilk kez çeyrek final şansını gruplarda son maçlara taşımasına, 1995 yılında Kupa Galipler Kupası'nda yarı final grubuna yükselmesine ve 1996 ılında tarihinde ilk kez çeyrek final oynamasında büyük pay sahibi oldu.

1996 yılında Darrüşşafaka ile anlaşan Tunçkol, 1997-99 yılları arasında Tuborg ve 1999-2002 arasında ise İTÜ oynadı ve aktif basketbol yaşantısını bu kulüpte noktaladı.

Daha sonra antrenörlüğe geçen Tunçkol, İTÜ'DE altyapı sorumlusu olduktan sonra Darüşşafaka'ya geçti. Bu takımda da aynı görevi üstlendikten sonra, 2005 yılında bu kulübün A takımın antrenörlüğüne yükseldi ve 2007'de yeşil-siyahlı takımın Türkiye Ligi'nde çeyrek final oynamasını sağladı. 2008 yılında ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Kulübü'nde yardımcı antrenörlük yaparken Antrenör Orhun Ene'nin istifasının ardından baş antrenör konumuna getirildi. 2010 sezonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Kulübü koçluğunu bırakmıştır. 2 Ekim 2010 yılında da Altar Tunçkol adıyla Antalya'da Basketbol okulu açmıştır. 23 Kasım 2010'da Torku Selçuk Üniversitesiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır ve daha sonra Konya ekibi ile yolları ayrılmıştır. 2012-13 sezonunda eski takımı Antalya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Kulübü'nü tekrar çalıştırmaya başlamıştır. Daha sonra buradaki görevinden ayrılmıştır.