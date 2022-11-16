Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Aleksandar Djordjevic'in yeni adresi belli oldu. Kariyerinin önemli bir bölümünde Sırbistan Milli Takımı ile birlikte kulüp takımlarında görev alan Djordjevic, yeni bir milli takım anlaşması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşımıştı

Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov'un ayrılığı sonrası 2021 yazında Aleksandar Djordjevic göreve getirilmişti. EuroLeague'de istenen başarı elde edilememiş olsa da Djordjevic yönetimindeki Fenerbahçe, EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes'i final serisinde alt ederek Basketbol Süper Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı.

2021'de Virtus Bologna ile İtalya Ligi'ni kazanan ve sonrasında 2022'de Fenerbahçe ile Türkiye'de lig zaferine ulaşan Djordjevic'in Sarı-Lacivertliler'deki görevine son verilmiş ve yerine Dimitris Itoudis göreve getirilmişti.

Sürpriz anlaşma

2013-19 yılları arasında Sırbistan Milli Takımı'nı çalıştıran Aleksandar Djordjevic, bu sürede Panathinaikos ve Bayern Münih gibi kulüp takımlarında da görev almıştı. Sırp koç, Fenerbahçe sonrası henüz bir kulüp takımıyla anlaşma sağlamamış olsa da milli takım antrenörlüğüne geri döndü.

Aleksandar Djordjevic, Çin Milli Takımı'nın yeni başantrenörü oldu. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Djordjevic, "Çin Erkek Milli Takımı'nın başantrenörü olmak büyük bir onur. Mümkün olan en yüksek hedeflere ulaşmak adına yapacağımız çok şey var" ifadelerini kullandı.