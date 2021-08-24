Fenerbahçe 'nin eski savunmacısı Adil Rami, ülkesi Fransa'ya dönüyor.

Fransız basınından Topmercato.com'un haberine göre, 35 yaşındaki defans oyuncusu Fransa Ligue 2 ekiplerinden Troyes'e transfer oluyor. Haberde transfer için resmi imzların önümüzdeki günlerde atılacağı belirtildi.

Fenerbahçe ile 7 maça çıktı

Son olarak Boavista forması giyen ve Portekiz ekibiyle geçtiğimiz aylarda sözleşmesini fesheden Adil Rami, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'nin kadrosunda yer almıştı. Sarı lacivertlilerle 6 Türkiye Kupası 1 Süper Lig olmak üzere 7 maça çıkan Rami, gol sevinci yaşayamamıştı.