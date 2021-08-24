Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Troyes'e transfer oluyor
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Fransız defans oyuncusu Adil Rami'nin ülkesi takımlarından Troyes'e transfer olacağı iddia edildi. Son olarak Portekiz ekibi Boavista'da forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, Temmuz ayından beri kulüpsüz.
Fenerbahçe 'nin eski savunmacısı Adil Rami, ülkesi Fransa'ya dönüyor.
Fransız basınından Topmercato.com'un haberine göre, 35 yaşındaki defans oyuncusu Fransa Ligue 2 ekiplerinden Troyes'e transfer oluyor. Haberde transfer için resmi imzların önümüzdeki günlerde atılacağı belirtildi.
Fenerbahçe ile 7 maça çıktı
Son olarak Boavista forması giyen ve Portekiz ekibiyle geçtiğimiz aylarda sözleşmesini fesheden Adil Rami, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'nin kadrosunda yer almıştı. Sarı lacivertlilerle 6 Türkiye Kupası 1 Süper Lig olmak üzere 7 maça çıkan Rami, gol sevinci yaşayamamıştı.