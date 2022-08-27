Daha önce Süper Lig 'de Çaykur Rizespor forması giyen ve şimdilerde ülkesi ekiplerinden Chornomorets'in kadrosunda yer alan Ukraynalı sağ bek Mykola Morozyuk, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe 'nin de yer aldığı B Grubu'nu değerlendirdi. Morozyuk, altyapısından yetiştiği ve sonrasında uzun süre kadrosunda bulunduğu Dinamo Kiev üzerinden grubu yorumladı.

Dinamo Kiev'in iyi durumda olmadığını belirten Morozyuk, "Avrupa Ligi grubunun geçilemez olduğu söylenemez. Birincilik veya ikincilik için savaşabiliriz. Dinamo'nun bu gruptan çıkabileceğini düşünüyorum. Zor olacak ama Kiev halkı bu engeli aşabilir. Evet, Dinamo kısa süre önce Fenerbahçe ile oynayarak onları saf dışı bıraktı ama grupların farklı bir yapısı var. Fenerbahçe'ye karşı yine aynı puanları alıp Rennes'e kaybedebilirsiniz. Burada tüm mesafeyi iyi geçmeniz gerekiyor. Yakın gelecekte farklı bir Dinamo göreceğimizi düşünüyorum. Takım içinden öğrendiğim kadarıyla Dinamo, psikolojik olarak iyi durumda değil. Kritik maçlar oynamak, sürekli yurt dışında olmak, ailelerden uzak olmak ve ülkede olanları düşünmek zor. Bu şartlar altında çalışmak çok zor. Oyuncular üzerindeki sorumluluk tahmin edilemeyecek kadar büyük. Birçok genç oyuncu var ve onlar için hiç kolay değil" ifadelerini kullandı.

Olumsuz olarak nitelendirdiği faktörlere rağmen Dinamo Kiev'e olan inancını tekrarlayan Ukraynalı oyuncu, "Takım, hatalar nedeniyle eleştirilebilir ama Fenerbahçe ve Sturm Graz'ı geçmiş oldukları için sadece övgüyü hak ediyorlar. Benfica, şu anki Dinamo ile karşılaştırıldığında farklı bir seviyede. Dinamo için yeni turnuvada en önemli şey psikolojik olarak toparlanıp sonuç almak. Ukrayna'ya döndükten sonra takımda her şey yoluna girecektir. Mircea Lucescu, doğru iletişimi bulacak ve Dinamo yeniden ayağa kalkacak. Avrupa Ligi'nde maçlar kolay olmayacak ama yine de Dinamo'nun şansı yüksek. Kiev'in takımı sorunsuz olmayacak ama inanıyorum ki gruplardan çıkacak" dedi.