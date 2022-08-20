Eski çalışanlarından Wanda Nara - Mauro Icardi çiftine ağır suçlamalar!

Galatasaray 'ın transfer gündeminde yer alan Mauro Icardi ile eşi ve menajeri konumundaki Wanda Nara, önemli suçlamalarla karşı karşıyalar. Çiftin eski çalışanlarından Carmen Cisnero, yönelttiği ağır suçlamaları yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Parasını ödemediler iddiası

Carmen Cisnero, çiftin kendisine 2.5 yıldır ödeme yapmadığını belirtti. Televizyon programında yaptığı açıklamada Cisnero, "Ondan paramı istedim. 'Tamam, parayı yarın getireceğim' diyor ve sonra bana getirmeyip Fransa'ya gidiyor" ifadelerini kullandı. Uruguaylı çalışan, Ekim ayıyla birlikte ücret almadan geçirdiği dönemin 3 yıl olacağını belirtti.

Pasaportunu alıkoyma suçlaması

Carmen Cisnero, Paris'e taşınan çift ile orada sadece 1 ay kalabildiğini ve sonrasında kendisinin Milano'ya götürüldüğünü ifade etti. Pasaportsuz ve sigortası olmadan Milano'da tek başına bırakıldığını belirten eski çalışan, "Paris'te çalışma iznini aldığını söylemişti ama salgın başlayınca beni arabayla Milano'ya getirdiler ve orada kaldım" dedi.

Carmen Barbieri'nin programına katılan Cisnero, günlerce yemek yemediği bir dönemden bahsetti. Kendisinden kaynaklı olmayan bir hata sonrası Mauro Icardi'den de çok ağır şekilde azar işittiğini aktardı.

Barbieri'nin neden yanlarından ayrılmadığına ilişkin soruya da Cisnero, "Paraportum yoktu Carmen. Nasıl seyahat edebilirdim?" şeklinde karşılık verirken gözyaşlarını tutamadı.

Carmen Cisnero, bulunduğu suçlamalar sonrası ise hakkını yargı yoluyla aramaya karar verdi. Wanda Nara ise hakkında çıkan iddialara cevap verirken tüm suçlamaları reddetti ve bu konu hakkında belgelerle kanıtlar sunacağını belirtti.

Uruguay'da istenmeyen kişi ilan edilsin talebi

Uruguay'da Cisnero'ya yapılanlar sonrası çalışan ev işçileri ayaklandı. Sendika bünyesindeki bir grup işçi, yazdıkları mektupla Wanda Nara'nın Uruguay'da istenmeyen kişi ilan edilmesini talep ettiler.