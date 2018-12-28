Eski Bursasporlu Cedric Bakambu hakkında flaş transfer iddiası!

Bursaspor, 2014 yazında Sochaux'dan renklerine bağladığı Cedric Bakambu'yu bir yıl sonra 7,5 milyon euro'ya Villarreal'e satmıştı.

La Liga'da geçirdiği 2,5 sezonun ardından Uzak Doğu'nun yolunu tutan ve Çin ekibi Beijing Sinobo Guoan'a tam 40 milyon euro karşılığında transfer olan 27 yaşındaki golcüyle ilgili Fransız basını flaş bir iddiaya yer verdi.

Ülkenin dünyaca ünlü futbol dergisi France Football, Valencia ve Real Betis'in oyuncuyu kiralamak istediğini yazdı.

Özellikle Valencia'nın başında golcü futbolcunun Villarreal'den eski hocası Marcelino'nun bulunmasının transfer ihtimalini güçlendirdiği kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler