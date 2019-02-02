Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshettikten sonra ülkesinin takımlarından Corinthians'a transfer olan Vagner Love, dün Brezilya'da basına tanıtıldı.

Yeni takımıyla 2020 yılının sonuna dek sözleşme imzalayan 34 yaşındaki golcü futbolcu, Siyah Beyazlılar'dan ayrılış sürecini şu şekilde açıkladı:

"İlk gelen Corinthians oldu"

"Beşiktaş'la olan sözleşmemin feshedilme ihtimali Aralık'ta ortaya çıktı ve bu süreçte benimle temasa geçen ilk takım Corinthians oldu. Beni hep takipte kaldılar ve geri dönüş ihtimalimi sordular.

Başka kulüplerle de görüşmelerimiz oldu ama bildiğim ve kendi kimliğimi oluşturduğum bir yere geri döndüğüm için çok mutluyum. Corinthians'ı sevmeyi öğrendim."

"Söz vermiştim"

"Kontratımın feshedilmesinin yaklaştığı günlerde Corinthians'a söz verdim. Çünkü benimle görüşen ilk kulüp onlardı. Bu, bir futbolcunun egosu için güzel bir şey. Benimle çalışmak isteyen birilerinin olduğunu bilmek beni mutlu etti.

Şunu açıkça belirtmek isterim ki transferim süresince devreye başka hiçbir takım girmedi. Kontratım sonlanır sonlanmaz Corinthians'la transferim için masaya oturduk."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler