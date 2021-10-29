2016-2017 sezonunda bedelsiz olarak Fransa’nın Monaco takımından Alanyaspor ’ gelen golcü oyuncu 44 maçta 34 gol 6 asistlik performansıyla 3 milyon Euro bonservis bedeli ile Beşiktaş ’ın yolunu tuttu.

Siyah beyazlı takımda istenilen performansı gösteremeyen oyuncu önce ülkesi takımlarından Corinthians’a ardından Kazakistan takımı Kairat'a transfer oldu. Kazakistan Premier Ligi'nde gösterdiği performansla Alanyaspor günlerini aratmıyor.

Kazak ekibiyle toplam 51 maça çıkan Brezilyalı, 23 gol atarken 20 de asist yapma başarısı gösterdi. 37 yaşındaki futbolcu, 23 golün 14'ünü ligde kaydetti.