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Eski Beşiktaşlı Tabata'nın takımı Al Saad şampiyon oldu

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Rodrigo Tabata'nın formasını giydiği Al Saad, Katar yıldızlar Ligi'nde şampiyon oldu. Katar ekibini Barcelona efsanesi Xavi Hernandez çalıştırıyor.

10 Nisan 2021, Cumartesi 11:49 Son Güncelleme:
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Eski Beşiktaşlı Tabata'nın takımı Al Saad şampiyon oldu

Xaxi Hernandez'in teknik direktörlüğünü yaptığı, Beşiktaş 'ın Brezilyalı eski futbolcusu Rodrigo Tabata'nın forma giydiği Al-Sadd, Katar Yıldızlar Ligi'ni mağlubiyet yüzü görmeden şampiyonluğa uzandı.

Futbolcu olarak gittiği Al-Sadd'da teknik direktör olarak ikinci sezonunu tamamlayan Xavi Hernandez, kariyerinin ilk şampiyonluğunu en yakın rakibine 13 puan fark atarak kazanmış oldu.

2 yıl Beşiktaş'ta oynadı

40 yaşındaki Tabata, şampiyon tamamladıkları ligde çıktığı 20 maçta 10 gol atıp 3 de asist yaptı. Brezilyalı futbolcu 2009-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giymişti.

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