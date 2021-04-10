Xaxi Hernandez'in teknik direktörlüğünü yaptığı, Beşiktaş 'ın Brezilyalı eski futbolcusu Rodrigo Tabata'nın forma giydiği Al-Sadd, Katar Yıldızlar Ligi'ni mağlubiyet yüzü görmeden şampiyonluğa uzandı.

Futbolcu olarak gittiği Al-Sadd'da teknik direktör olarak ikinci sezonunu tamamlayan Xavi Hernandez, kariyerinin ilk şampiyonluğunu en yakın rakibine 13 puan fark atarak kazanmış oldu.

2 yıl Beşiktaş'ta oynadı

40 yaşındaki Tabata, şampiyon tamamladıkları ligde çıktığı 20 maçta 10 gol atıp 3 de asist yaptı. Brezilyalı futbolcu 2009-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giymişti.

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