Eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz tarihe geçti

Önceki sezon Beşiktaş forması altında Şampiyonlar Ligi'nde 0 çeken Rıdvan Yılmaz, yaz transfer döneminde ise İskoçya ekiplerinden Glasgow Rangers'ın yolunu tuttu.

İskoç temsilcisi; Ajax, Liverpool ve Napoli'nin olduğu grubu puan toplayamadan tamamladı. Milli futbolcu da Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki sezon puan alamayan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.