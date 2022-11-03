Eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz tarihe geçti
Önceki sezon Beşiktaş forması altında Şampiyonlar Ligi'nde 0 çeken Rıdvan Yılmaz, yaz transfer döneminde ise İskoçya ekiplerinden Glasgow Rangers'ın yolunu tuttu. İskoç temsilcisi; Ajax, Liverpool ve Napoli'nin olduğu grubu puan toplayamadan tamamladı. Milli futbolcu da Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki sezon puan alamayan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.
Önceki sezon Beşiktaş forması altında Şampiyonlar Ligi'nde 0 çeken Rıdvan Yılmaz, yaz transfer döneminde ise İskoçya ekiplerinden Glasgow Rangers'ın yolunu tuttu.
İskoç temsilcisi; Ajax, Liverpool ve Napoli'nin olduğu grubu puan toplayamadan tamamladı. Milli futbolcu da Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki sezon puan alamayan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.