Eski Beşiktaşlı Pedro Rebocho, Lech Poznan ile anlaştı

Beşiktaş 'ın eski oyuncularından Pedro Rebocho, Polonya yolcusu... 26 yaşındaki Portekizli sol bekin Lech Poznan ile anlaşmaya vardığı ifade ediliyor.

Benfica'dan Guingamp'a transfer olduktan sonra kiralık olarak 2019-20 sezonunda Beşiktaş ve 2020-21 sezonunda Paços de Ferreira formaları giyen Pedro Rebocho, bu kez bonservisiyle takımdan ayrılıyor.

Bu hafta sonu Polonya'ya gidecek Rebocho'nun önümüzdeki hafta sağlık kontrolünden geçtikten sonra Lech Poznan ile 2 yıllık sözleşme imzlayacağı belirtilmekte.