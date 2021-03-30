Eski Beşiktaşlı Marcelo, Lyon ile sözleşmesini uzattı

Fransız ekibi Olympique Lyon, sosyal medyadan yayınladığı bir video ile Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo'nun sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Kulübün resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada; "Olympique Lyonnais, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo Guedes Filho'nun kontratının 30 Haziran 2023'e kadar iki sezon daha uzatıldığını bildirmekten memnuniyet duyuyor" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş 'tan Lyon'a transfer oldu

2017 yılından beri Lyon forması giyen Brezilyalı futbolcu, bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 27 maçta 2 gol kaydetti. Marcelo, 2016-2017 yıllarında Beşiktaş'ta futbol oynadıktan sonra Lyon'a transfer olmuştu.







