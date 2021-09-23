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Eski Beşiktaşlı Loris Karius, Basel yolunda

Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Loris Karius'un devre arasında forma şansı bulamadığı Liverpool'dan İsviçre ekibi Basel'e transfer olabileceği belirtildi.

23 Eylül 2021, Perşembe 13:34 Son Güncelleme:
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Eski Beşiktaşlı Loris Karius, Basel yolunda

2018-20 yılları arasında kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Loris Karius, geçtiğimiz sezonu da Alman ekibi Union Berlin'de kiralık geçirmiş ve Liverpool'a dönmüştü. İngiliz ekibinde forma şansı pek olmayan Karius'un devre arasında Basel'e transfer olması bekleniyor. 

Geçen sezon Union Berlin formasıyla sadece 4 Bundesliga maçında forma giyebilen Alman kaleci, bu sezon da Allison'un arkasında pek şans sahibi değil ve Bild'in haberine göre yaz transfer döneminde Basel'e gitmek üzereydi. Karius, bu transfere hazır olsa da birkaç neden gerçekleşmesine engel olmuştu. 

Christian Falk; English Week'te yaptığı açıklamada, "Karius hala ilgileniyorsa kış transfer döneminde bu gerçekleşebilir. Basel onu kadrosuna katabilir. Hala Basel, onunla ilgileniyor" ifadelerini kullandı. 

Liverpool'un bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek Loris Karius'un gitmesine kolaylık sağlamak adına sözleşmesinin devre arasında feshedilebileceği aktarılmakta.

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