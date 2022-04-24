Beşiktaş 'ın eski futbolcusu John Carew, vergi kaçırdığı gerekçesiyle ülkesi Norveç'te hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir...

Beşiktaş'ın dışında Valencia, West Ham United ve Aston Villa gibi takımların formasını giyen Carew, oyunculuk yapmak için henüz 32 yaşında futbolu bırakmıştı.

Hürriyet'in İngiliz The Sun Gazetesi'ne dayandırdığı habere göre; Carew'in ağustos ayında bu suçlamayla ilgili hakim karşısına çıkacağı belirtildi. Carew'in 2014-19 yılları arasında 1.5 milyon sterlin gelir beyan etmemekle de suçlandığı ve toplamda 27 milyon sterlinlik servetini sakladığı kaydedildi.

6 YIL HAPİS!

Haberde başsavcı Marianne Bender'in açıklamalarına yer verilirken Carew'in suçlu bulunması halinde altı yıla kadar Hapis Cezası alabileceği belirtildi. Bender açıklamasında, "Bu çok ciddi bir dava çünkü uzun yıllar boyunca vergi kaçırmakla suçlanıyor." ifadelerini kullandı.

"BİR AN ÖNCE BU DURUMU DÜZELTMEK İSTİYOR"

Carew'in avukatı Berit Reiss-Andersen ise müvekkilinin aldığı bir tavsiye sonrasında bu durumun yaşandığını belirterek, "John, yanlışlıkla kendisini Birleşik Krallık'ta vergi mükellefi sandı. Bu durumu bir an önce düzeltmek istiyor." açıklamasında bulundu.

2004-2005 sezonunda Beşiktaş forması giyen John Carew, siyah-beyazlı formayla 27 maçta 14 gol ve 3 asist kaydetmişti.