İspanya La Liga'ya pek istediği gibi başlayamayan milli futbolcumuz Cenk Özkaçar'ın da formasını giydiği Valencia kalecileri Jaume Domenech'in sakatlığı nedeniyle bir arayışa geçti. Suudi ekibi Al Raed'den ayrılan 34 yaşındaki İspanyol eldiven Iago Herrerin'i idmanlara çıkartan Valencia henüz tecrübeli kaleci için kararını veremedi.

Teklifleri bekliyorlar

Superdeporte'nin iddiasına göre; milli arayı da fırsat bilen İspanyollar iki alternatif daha belirledi. Biri Beşiktaş 'ta gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Fabri, diğeri ise 35 yaşındaki İspanyol Javi Jimenez... İki oyuncu da şu anda boşta ve gelecek teklifleri bekliyor.

6 milyon Euro'ya gitmişti

Hatırlanacağı üzere Fabri 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş kalesini korumuş ve gösterdiği performansla 6 milyon Euro bedelle Fulham'a transfer olmuştu.



