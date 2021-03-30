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Eski Beşiktaşlı Elneny gol attı! Mısır-Komorlar: 4-0

Mısır, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde konuk ettiği Komorlar'ı 4-0 mağlup etti. Salah'ın 2 golle yıldızlaştığı maçta Mısır'ın ilk golünü eski Beşiktaşlı Mohammed Elneny, kaydetti. Mısır, bu sonuçla grubu 12 puanla lider tamamladı.

30 Mart 2021, Salı 10:28 Son Güncelleme:
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Eski Beşiktaşlı Elneny gol attı! Mısır-Komorlar: 4-0

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mısır, G Grubu son maçında Komorlar'ı konuk etti. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Mısır, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibin gollerini 15. dakikada Muhammed Elneny, 17. dakikada Mohmed Sheriff, 21 ve 25. dakikalarda Mohammed Salah kaydetti.

Daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Mısır, bu sonuçla grubu 12 puanla lider tamamladı. 9 puanlı Komorlar ise ikinci olarak finallere kaldı.



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