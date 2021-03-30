Eski Beşiktaşlı Elneny gol attı! Mısır-Komorlar: 4-0

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mısır, G Grubu son maçında Komorlar'ı konuk etti. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Mısır, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibin gollerini 15. dakikada Muhammed Elneny, 17. dakikada Mohmed Sheriff, 21 ve 25. dakikalarda Mohammed Salah kaydetti.

Daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Mısır, bu sonuçla grubu 12 puanla lider tamamladı. 9 puanlı Komorlar ise ikinci olarak finallere kaldı.











