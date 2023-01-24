Beşiktaş 'ın eski oyuncularından Cyle Larin, Club Brugge'de de istediğini bulamadı. Kanadalı oyuncu, 6 ayın sonunda Belçika ekibinden ayrıldı.





3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

2018'de Orlando'dan Beşiktaş'a transfer olan Cyle Larin, 2019-20'de Zulte Waregem'de kiralık bir dönem geçirmişti. 2022'de sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte yaz aylarında bir başka Belçika ekibi Club Brugge'e transfer olan Cyle Larin, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.





BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Larin'in Club Brugge macerası ilk 6 aylık süreçte pek de iyi gitmedi. Belçika ekibi ile toplam 13 maça çıkan Larin, sadece ligde 1 gol atmayı başarabildi. Takımın başarılı Şampiyonlar Ligi macerasında sadece 12 dakikalık rol alabildi.

MİLLİ TAKIMDAKİ ROLÜ DE DÜŞTÜ

Kanada'nın 36 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmasında en büyük pay sahiplerinin başında Cyle Larin geliyordu. Elemelerde 16 maçta 13 gol atan Larin, gol krallığı ile ülkesini Dünya Kupası'na taşımıştı. Dünya Kupası'nda ise 3 grup maçında toplam 139 dakika süre alırken skora katkı yapamadı.





YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Cyle Larin'in ismi bir süredir İspanyol ekipleriyle anılıyordu. Cadiz'in kendisini kadroya katmak istediği aktarılmaktaydı. Larin'in yeni durağı Cadiz olmasa da yine bir LaLiga ekibi oldu.

VALLADOLID TRANSFERİ AÇIKLADI

İspanya LaLiga ekiplerinden Valladolid, Cyle Larin'in satın alma opsiyonu olan bir kiralama anlaşmasıyla kadroya katıldığını belirtti. 6 ay kiralık olarak Valladolid forması giyecek Kanadalı oyuncu, sezon sonunda da satın alma opsiyonunun kullanımı ile takımda kalabilir. Club Brugge, 3 senelik bir sözleşme ile yatırım yaptığı Larin'den vazgeçmiş gözüküyor.