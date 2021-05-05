Eski Beşiktaşlı Carew, Olsen Çetesi adlı dizide oynayacak

Nordisk Film Norge tarafından yapılan açıklamada, eski Beşiktaşlı John Carew’in ünlü Olsen Çetesi dizisinde ‘Benny’ karakterini oynayacağını duyurdu.

Filmin yeni ve modern Norveç versiyonun çekimlerinin başladığıyla ilgili olarak ayrıca yapılan açıklamada; “Olsen Çetesi. Aynen bir şirket gibi, rollerin arkasındaki kişilere isim vermeden önce, 'Olsen Çetesi - Son çığlık’ filminin çekimleri başladı. Ve tanınmış çetenin silüetlerinin arkasına kimlerin saklandığına dair spekülasyonlarla ilgili şimdi isimleri açıklayabiliriz” denildi.

İlk kez 2014'te kamera karşısına geçmişti

Beşiktaş, Lyon, Aston Villa, Valencia ve West Ham gibi ünlü kulüplerin formasını giyen ünlü golcü Carew, kariyerini noktaladıktan sonra, 2014 yılında Kanada yapımı 'Dead of Winter' filminde ilk başrolünü aldı. Aynı zamanda, Disney'in ormanda bir savaşçı rolünü üstlendiği 'Maleficient: Mistress of Evil' dizisinde olduğu gibi 'Heimebane' dizisinde de oynadı.

Beşiktaş'ta 24 maçta 13 gol attı

41 yaşındaki eski butbolcu 2004-2005 sezonunda Beşiktaş'ın kadrosunda bulunmuş ve siyah beyazlılarla Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 13 gole imza atmıştı.

(Kaynak: Milliyet)