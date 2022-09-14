Adem Ljajic 2018 yılında Serie A ekibi Torino'dan 6.5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş 'a transfer olmuştu. Sırp orta saha başarılı geçen 3 sezonun ardından yaşadığı düşüşle eleştirilerin odağındaki isim olmuştu.

4 milyon Euro kazanıyordu

Beşiktaş'ta son yılında kadro dışı kalan ve senelik 4 milyon Euro kazanan Adem Ljajic başka takıma gitmek yerine kulüpte kalmaya devam etmişti. Sırp orta saha bir sezon boyunca sözleşmesi bitene kadar futboldan uzak kalmıştı.









Kulüpsüz kaldı!

2021-2022 sezonu itibariyle Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu yaz transfer döneminde takım bulamadı.

Deneme idmanlarına çıkıyor

Slobodna'da yer alan habere göre; Eski Beşiktaşlı Adem Ljajic, Bosna Ersek ekibi Novi Pazar ile deneme antrenmanlarına çıkmaya başladı. Ljajic'in bu kararı "Nereden nereye" dedirtti.

Sırp orta saha Beşiktaş formasıyla 85 maça çıkarken, 18 gol atarken 26 asistlik performans sergiledi. Siyah-beyazlı formayla bir sezon şampiyonluk yaşadı. Sırbistan Milli takımı ile 44 maça çıkan Ljajic 9 gol atmayı başardı.

37.3 milyon Euro bonservis ödendi!

Doğduğu şehrin takımıyla idmanlara çıkan Adem Ljajic'e kariyeri boyunca kiralama bedelleri dahil 37.3 milyon Euro ödendi. Ljajic için Fiorentina Partizan'a 6.8 milyon Euro, Roma Fiorentina'ya 12 milyon Euro, Torino Roma'ya 9 milyon Euro, Beşiktaş Torino'ya 6.5 milyon Euro bonservis ödemişti. Ayrıca Beşiktaş ve Inter'in kasasından toplam 3 milyon Euro kiralama bedelleri çıktı.



