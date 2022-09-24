Bir önceki dönemde Ahmet Nur Çebi yönetiminde yer alan ve genel sekreter olarak görev yapan Mesut Urgancılar, Çebi'nin yeni ekibinde yer almamıştı. Urgancılar kişisel sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Mesut Urgancılar, tweetinde "Diyelim ki birlikte görev yaptığınız ekip içinden birileri ekipteki bazı kişileri bertaraf edip görevi devralmayı planlıyor, bunun için de ekibe işbirliği teklifinde bulunuyor. Teklifi götüren ve teklifin götürüldüğü kişiler nasıl bir yapının ürünüdürler, cesareti nereden alırlar?" ifadelerini kullandı.

Urgancılar'ın bu sözleri camiada soru işaretleri yarattı.

İşte o tweet: