Son olarak ülkemizde Adana Demirspor forması giyen Brezilyalı eski futbolcu, Anderson'un adı doladırıcılığa karıştı.

ESPN'de yer alan habere göre 33 yaşındaki eski futbolcu, kara para aklamakla suçlanıyor. Anderson'un Brezilya'da gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 50 milyon TL'yi bulan miktarı Bitcoin'e çevirip, sonrasında kara para olarak aklayan bir suç örgütünün üyesi olduğu iddia ediliyor. Haberde eski yıldızın hala Türkiye'de olduğu ve ülkesine dönmesi halinde tutuklanacağı belirtildi.

Avrupa devlerinde forma giydi

Kariyerinde Manchester United ve Porto gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Anderson, 2018-2019 yılları arasında son olarak Adana Demirspor'da oynamıştı.