Eski Adana Demirsporlu Anderson dolandırıcılık nedeniyle ülkesine giremiyor
Kariyerinde Manchester United, Porto gibi kulüplerde oynayan ve son olarak Adana Demirspor forması giyen Brezilyalı eski futbolcu Anderson, kara para aklamakla suçlanıyor. 33 yaşındaki eski futbolcunun bu suçlama nedeniyle Türkiye'den ülkesine dönmesi halinde tutuklanacağı iddia edildi.
Son olarak ülkemizde Adana Demirspor forması giyen Brezilyalı eski futbolcu, Anderson'un adı doladırıcılığa karıştı.
ESPN'de yer alan habere göre 33 yaşındaki eski futbolcu, kara para aklamakla suçlanıyor. Anderson'un Brezilya'da gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 50 milyon TL'yi bulan miktarı Bitcoin'e çevirip, sonrasında kara para olarak aklayan bir suç örgütünün üyesi olduğu iddia ediliyor. Haberde eski yıldızın hala Türkiye'de olduğu ve ülkesine dönmesi halinde tutuklanacağı belirtildi.
Avrupa devlerinde forma giydi
Kariyerinde Manchester United ve Porto gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Anderson, 2018-2019 yılları arasında son olarak Adana Demirspor'da oynamıştı.