Eşiyle maç yönetmişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda yarın ve perşembe günü yapılacak maçların hakemlerini açıkladı. Atamalarda eşiyle maç yöneten hakem olarak bilinen Burak Pakkan dikkat çekiyor.

Burak Pakkan, Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçına atandı

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Şanlıurfaspor ile yapacağı karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. TFF 1. Lig maçlarında görev verilen Pakkan, kariyerinde ilk kez dört büyüklerden birinin maçını yönetecek.

Eşiyle maç yöneten ilk hakem: Burak Pakkan

Burak Pakkan, kendisi gibi hakem olan eşiyle Gamze Durmuş Pakkan ile beraber maç yönetmesiyle tanınıyor. 2021 haziranında evlenen çift, 2021'in ekim ayında oynanan Gençlerbirliği- Ankaragücü TFF 1. Lig maçında beraber sahaya çıkımıştı. Burak Pakkan orta, Gamze Durmuş Pakkan dördüncü hakem olarak görev yapmıştı.

Burak Pakkan kimdir?

6 Ocak 1989 Ankara doğumlu Burak Pakkan, Gazi Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünden 2012 yılında mezun oldu. Ankaragücü altyapısında 2 yıl top oynayan Burak Pakkan, üniversiteye hazırlanırken profesyonel futbol düşünden vazgeçti.

Burak Pakkan 2008 yılında hakem oldu

2008 yılında hakemliğe adım attı. Amatör kümede başlayan hakemlik kariyeri, profesyonel liglerde sürdü. Süper Lig’de dördüncü hakem ve Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alan Pakkan, TFF 1. Lig maçlarında düdük çalıyor.

Burak Pakkan, seyircili maçları seviyor

Burak Pakkan, TRT'ye verdiği bir söyleşide kalabalık tribünler önünde düdük çalmaktan hoşlandığını söylemişti. Pakkan, "Kendi adıma çıktığım maçlarda tribünlerin dolu olmasını tercih ederim. Seyirci, hakemi de motive eden bir unsurdur. Ne kadar dolu tribünler önünde maça çıkarsam maça daha fazla motive olduğumu ve daha rahat maç yönettiğimi düşünüyorum. Diğer türlü boş tribünlerin önünde biraz daha insan sahadaki konuşmalarını duyuyor. Hem de tribünden gelen tek tük sesler duyuluyor. Konsantrasyonun dağıldığı daha fazla unsurun olduğunu düşünüyorum" demişti.

Galatasaray - Keçiörengücü maçı Çağdaş Altay'ın

Türkiye Kupası'nda perşembe günü yapılacak Galatasaray-Keçiröngücü karşılaşmasında ise Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay, bu sezon Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Gaziantep FK maçında 4. hakem olarak Nef Stadı'na çıkmıştı.

Türkiye Kupası'ndaki diğer eşleşmelerde düdük çalacak isimlerse şöyle:

Çarşamba

13.00 Giresunspor - Karacabey Belediyespor: Direnç Tonusluoğlu

15.00 Fatih Karagümrük - Uşakspor: Cihan Aydın

17.00 Alanyaspor - Eyüpspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Trabzonspor - Samsunspor: Kadir Sağlam

Perşembe

13.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Mustafa Kürşad Filiz

15.00 Konyaspor - Bodrumspor: Murat Erdoğan

17.00 Gaziantep FK - Boluspor: Ümit Öztürk

19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Mert Güzenge

(Ajansspor)