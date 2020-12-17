Kasımpaşa'nın başarılı isimlerinden Mickael Tirpan, zor bir durum nedeniyle takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Het Nieuswblad'a konuşan Tirpan, eşinin yakalandığı hastalık nedeniyle Belçika'ya döneceğini aktardı.

Tirpan, eşine MS (Multiple Skleroz) hastalığı teşhisi konduğunu ve onun tedavisi nedeniyle Belçika'ya dönmek istediğini dile getirdi. "Eşimin bacağında oluşan hissizlik sonrası hemen doktora gittik. Testler sonucunda MS'in agresif bir türüne yakalandığı ortaya çıktı. Bazen ateşi yükseliyor ve ani tedaviye ihtiyaç duyuyor. İstanbul'da birçok hastane ile görüştük ve en iyi tedaviyi Belçika'da alabileceğini söylediler" dedi. Bunun sonrasında Tirpan'ın eşi Avelien Sente, Belçika sınırında yer alan Hollanda'ya bağlı Limburg'ta tedavisine başladı.

Kasımpaşa'nın da ayrılık kararına destek verdiğini belirten Tirpan, "Kararımı destekliyorlar. Kızımın ilk doğum gününü kaçırdığım için üzgündüm ama o gece Trabzonspor'a gol atınca 24 saat için Belçika'ya gidebileceğimi söylediler. Kulüpteki herkes, durumumun farkında ve bir Belçika kulübü ilgi gösterirse bu değerlendirilebilir. Herkesin insani bir tarafı var ve bunun ne kadar zor bir durum olduğunu tahmin edebilirler. Sadece benim için değil ki öncelikle eşim için..." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de başarılı bir performans sergilediğini de belirten Tirpan, "Türk vatandaşlığım var ve milli takım için takip ediliyorum. Yeni yılın başlarında dostluk maçları için çağrılabileceğimi düşünüyorum. Buradaki menajerim büyük kulüplerin benimle ilgilendiğini söylüyor. Ama dürüst olmam gerekirse bunun beni mutlu edeceğini sanmıyorum. Belçika'ya dönebilirsem hemen döneceğim" dedi.