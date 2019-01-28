Arsenal'ın kulüp elçiliğini üstlenen ve Hector Bellerin'in eski sevgilisi olan Hindistanlı model Esha Gupta'nın resmi Instagram hesabından yaptığı ırkçı paylaşım büyük yankı uyandırmıştı.

33 yaşındaki seksi model, bir arkadaşıyla gerçekleştirdiği WhatsApp sohbetinin ekran görüntüsünü paylaşmış ve söz konusu yazışmada Alex Iwobi için "goril" benzetmesinde bulunulduğu görünmüştü.

Gupta, gelen tepkiler üzerine resmi Twitter adresinden bir açıklama yayımlayarak özür diledi. Arsenal taraftarlığıyla bilinen Hintli model, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu yazışma, maç sırasındaki hayal kırıklığımızın dışa vurumuydu. Bunun ırkçılığa varacağını fark edemediğim için özür dilerim. Orada güldüğümüz şey, maçın skoruydu. Ben de daha önce ırkçılık kurbanı olmuş biriyim ama bu, gurur duyduğum bir şey değil. Bu, bir hataydı. Özür dilerim.

Yazılanları ırkçılık olarak düşündüğünüz için üzgünüm. Bir sporsever olarak kendi adıma kötü bir durum. Vallahi ırkçı bir niyetim yoktu. Üzgünüm ve lütfen aptallığımı affedin."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler