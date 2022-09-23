TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Esenler Erokspor'da yeni bir dönem başlıyor... Teknik direktör Mustafa Sarıgül'le ilk 5 haftada alınan kötü sonuçların ardından yollarını ayıran İstanbul ekibi, Trabzonspor ve Osmanlıspor'la, UEFA Avrupa Ligi gruplarından lider çıkan, Konyaspor 'la Süper Kupa kazanan ve son olarak Kocaelispor'u 1.Lig'e çıkaran Mustafa Reşit Akçay'ı takımın başına getirdi.

' Süper Lig 'i düşünen bir kulüpteyim'

Esenler Erokspor'la 1 yıllık anlaşma sağlayan tecrübeli hoca, FANATİK'e yaptığı açıklamada, "Süper Lig'i düşünen ve projesi olan bir kulübe geldim. Tesisleri ve çalışma alanı oldukça güzel bir kulüpteyim. Gelecek sezon da yeni bir tesise geçilecek. Biz de bu projeler ışığında elimizden geleni yaparak Esenler Erokspor'da başarıyı yakalamaya, üst liglere tırmanmaya çalışacağız" dedi.

Atalay Özçelikli