Esenler Erokspor, finalde

TFF 3. Lig 2. Grup Yarı Final ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Kızılcabölükspor'u sahasında 3-0 yenen Esenler Erokspor, adını finale yazdırdı.
Stat: Esenler
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Fatih Söyler xx, Hakan Betaş xx
Esenler Erokspor: Mehmet Doğan xxx, Muharrem Öner xxx, Sinan Morgil xxx, Erhan Karayer xxx, Rahmi Muhammet Akyazı xx, Efe Can Çölbekler xxx (Hayrullah Çelik dk. 84 ?), Berat Satılmış Çıkan xx (Eray Pazar dk. 79 x), Alper Karaman xx, Melih Kabasakal xx, Şahin Fıstıkcı xxxx, Sefa Durmuş Çıkan xx (Hali Çelik dk. 65)
Kızılcabölükspor: İsmail Şahmalı x, Emrecan Afacanoğlu x, İlyas Ural x, Hüseyin Atalay x (Ersin Aslantoğ dk. 59 x), Mustafa Altun Çıkan x (Emirhan Atilla dk. 46 x), Samet Dağlı xx, Sedat Yahşi xx, Serkan Özen xx, Gökhan Özer x (Ali Helvacı dk. 68 x), Taygun Vurgun xx, Oğuzhan Türkmen xx
Goller: Berat Satılmış (dk. 44), Şahin Fıstıkçı (dk. 47 ve 81) (Esenler Erokspor)
Sarı kart: Efe Can Çölbekler (Esenler Erokspor)