Ada basını, şu sıralar eşcinsel ilişki yaşayan ve sahalarda birbirlerine rakip olan iki kadın futbolcuyu konuşuyor.

İkiliden yaşça büyük olan Ramona Bachmann (28), Chelsea'de santrfor mevkiinde oynarken partneri Alisha Lehmann (20) ise West Ham United'ın golcüsü.

Bachmann ile Lehmann'ın yaşadığı ilişki, Ada'nın saygın yayın kuruluşu BBC tarafından da belgesel olarak yayınlandı.

20 yaşındaki Lehmann, sevgilisiyle ilgili olarak "Futbola başladığımda idolüm Ramona'ydı. Çok teknik, hızlı ve iyi bir futbolcu. Ama bize gol attığında kötü hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler