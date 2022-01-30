Galatasaray deplasmanındaki müthiş geri dönüşle lig arasına giren Trabzonspor , hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sürdürüyor. Eksiklerin çokluğu nedeniyle kulübede alternatif oyuncu sıkıntısı yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, yıldızlarına kavuşuyor... Öncelikle Hamsik’in, 5 Şubat’taki Kasımpaşa maçına kadar tam anlamıyla hazır hale geleceği öğrenildi. Fırtına’nın hücum silahları Djaniny ve Koita antrenmanlara başlarken, Trondsen de iyileşti. Afrika Kupası’ndan dönen Kouassi’nin ise hafta içinde takıma katılması bekleniyor. Fildişili kanat oyuncusunun lisansı, sözleşmesi feshedilen Gervinho’nun yerine çıkartıldı.

Abdülkadir de başladı

Yusuf Erdoğan ve Hüseyin Türkmen’in de kart cezaları biterken, lider Trabzonspor çok daha alternatifli ve güçlü bir kadroyla lige dönüş yapmaya hazırlanıyor. Giresunspor maçından sonra çekilen MR’da kasığında 1. derece kas yaralanması saptanan Abdülkadir Ömür ise özel program dahilinde saha çalışmalarına başladı. Yıldız oyuncunun, Kasımpaşa mücadelesinde riske edilmesi beklenmiyor.

Yeniler çabuk ısındı

Dünkü antrenmanın son bölümünde oynanan çift kale maçı kazanan takım, işte böyle sevindi. Bursaspor ’dan kadroya katılan genç isimler Batuhan Kör (20), Taha Altıkardeş (18) ve Kerem Şen (19) çabuk ısınırken, Trabzonspor’daki tecrübeli oyuncuların da yeni transferlere yakın ilgi gösterdikleri öğrenildi.