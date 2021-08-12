ESA & Tosla PUBG Dominaton Turnuvası başlıyor

Türkiye'den tüm takımların katılımına açık ESA & Tosla PUBG Dominaton Turnuvası 17 Ağustos tarihinde başlıyor.

Kayıt aşamasının 11 - 16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşeceği turnuvada 64 takımlık bir katılım sınırı var. Turnuvaya katılacak olan Tosla uygulamasını indirmiş Tosla Kart sahipleri için için ise Tosla'nın normal kampanyalarına ek olarak turnuvaya özel kampanyalar mevcut!

Turnuvaya katılacak 64 takıma ek olarak, Türkiye'nin en büyük 8 PUBG takımı turnuvaya final aşamasında dahil olacak.

Turnuvaya kaydolmak isteyenler için kayıt linki ise; bit.ly/ESAxToslaPUBGDominationTurnuva

Ödül havuzu dağılımı ise şöyle;

1.Takım 25.000 TL

2.Takım 12.000 TL

3.Takım 8.000 TL

4.Takım 5.000 TL

Kıyasıya rekabeti izleyeceğimiz turnuvanın canlı yayınları ESA Esports'un Twitch kanalında gerçekleşecek. Yayınlarda ise Utku "Utimikk" Taşyürek ve Timur "Timurlengx" Günay anlatımlarıyla maç heyecanını aktaracak.

10 gün boyunca, günde ortalama 5 saat sürecek yayınlar, ESA Esports'un YouTube kanalında daha sonra izlenmek üzere espor severler ile buluşacak.

Turnuva ve yayınlarla alakalı detaylı bilgiye ESA Esports'un sosyal medya kanallarından ulaşılabilir.

Instagram: ESAEsportsTV

Twitch: ESAEsportsTV

YouTube: ESAEsportsTV

LinkedIn: ESAEsports

Twitter: ESAEsports

Discord: ESA