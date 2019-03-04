Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığı açıklandı. Mehmet Altıparmak'tan görevi devralan Özdilek, İstanbul ekiplerine çelme takmasıyla dikkat çekmişti.
Yeni hoca arayışlarına hız kesmeden başlayan Erzurumspor yönetimi, takımı Adem Çağlayan'a emanet etme kararı aldı.
Mehmet Altıparmak'ın yardımcısı olarak görev yaparken Altıparmak'ın görevden alınması sonrası kısa süreliğine takımın antrenörlüğünü yapan Adem Çağlayan, 7. hafta oynanan Galatasaray maçında takımı sahaya süren isimdi.
37 yaşındaki genç antrenörün takımın başına geçmesi için Erzurumsporlu taraftarlar, sosyal medyadan yönetime baskı yapıyordu.
Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL
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