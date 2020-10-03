Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un yeni forma göğüs sponsoru belli oldu. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Mahmood Coffee ile sponsorluk anlaşması imzalandığı belirtildi.

Erzurum ekibi, Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında yapacağı maça, yeni sponsorunun isminin yazılı olduğu formalarla çıkacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çaydan elbette vazgeçemeyiz ama artık kahvenin de tadı bir başka. Mahmood Coffee yeni göğüs sponsorumuz oldu. 40 yıllık hatrı olması temennimizle. Teşekkürler"



