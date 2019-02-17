Erzurumsporlu Rashad Muhammed'in acı günü!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Rashad Muhammed'in kız arkadaşı hayatını kaybetti.

17 Şubat 2019, Pazar 14:05
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Erzurumsporlu Rashad Muhammed'in acı günü!

beIN Sports'un haberine göre; Rashad Muhammed'in kız arkadaşı Norveç'te geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti. Fransız forvet, acı haberi almasına rağmen, Erzurumspor için çok önemli olan Sivasspor karşılaşmasında "arkadaşlarımı yalnız bırakamam" diyerek kadrodaki yerini aldı.

Maçtan önce ısınmada oldukça moralsiz olduğu gözlenen Muhammed'i takım arkadaşları sürekli teselli etmeye çalıştı.

Erzurumsporlu futbolcular, Sivasspor'a karşı attıkları gollerin ardından Rashad Muhammed'e saygı göstergeri olarak gol sevincini yaşamadı.

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