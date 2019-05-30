Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan BB Erzurumspor’da yeni sezon hazırlıkları erken başladı. Hamza Hamzaoğlu ile sözleşme gereği yolların ayrılması üzerine gözler takımın başına geçecek yeni hocaya çevrildi.

Mavi-beyazlı ekibin Başkanı Hüseyin Üneş, kulüp binasında bir basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.Başkan Üneş, Süper Lig’e en iyi şekilde geri döneceklerini ifade ederek, "Son maçımızı 2-0 kazandık ama takımımız bir alt lige düştü. Uzun yıllar sonra Süper Lig’e çıkmıştık. Maçları iyi ve kötü oynayıp kaybettiğimiz maçlar oldu. Süper Lig’de kalmak için çok çabaladık. Kulüpler Birliğinin toplantısına gittiğimde toplantıdan önce Bursaspor, Göztepe ve Akhisarspor Başkanları ile bir araya geldik. VAR sisteminin yeni olduğu için yapılan hatalardan dolayı ligin 21 takımla oynanmasını istedik. Kulüpler Birliği toplantısında Fikret Orman ile görüştüm. Gençlik ve Spor Bakanımızla görüştüm. Kamuoyu yazıp çizmeye başladı, ama böyle bir ihtimal gözükmüyor. Mücadelemize kaldığımız yerden devam edip takımımızı Süper Lig’e taşıyacağız" dedi.

"Hamza Hoca'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim"

Hamza Hamzoğlu’na verdiği emeklerden dolayı teşekkür eden Üneş, "Yeni sezonla ilgili çalışmalarımıza başladık. Sezon sonu Hamza hocayla yaptığımız sözleşme gereği çalışmayacağız. Eğer ligde kalsaydık devam edecektik. Hamza hoca 10 maçta 13 puan aldı maç başına 1.3 puan aldı. Lige yeni çıkan takımlara bakınca iyi gibi görünüyor. Ben Hamza hocaya yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Hamza Hoca bizleri kırmadı ama son haftalar futbol şansı yanında olsaydı birçok şey farklı olurdu. Bundan sonra ki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"4 yerli teknik direktörle görüştük"

Üneş, 4 yerli hocayla görüştüklerini kaydederek, "Futbol takımımızın hocasıyla ilgili çalışmalara başladık. Dün itibari ile 4 hocayla görüştük. Bayramdan sonraya kalma ihtimali var. Biz tamam dersek hemen gelecek olanlar var. Türkiye liglerini çok iyi bilen en doğru hocayı seçmeye çalışacağız" diye konuştu.

İHA