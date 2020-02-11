Haftanın kritik karşılaşmalarından birinde Erzurumspor ile Keçiörengücü kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Dadaşlar’da 65’te Murat’ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Oltan’ın sert vuruşu üstten dışarı çıktı.

2 dakika sonra Emrah’ın sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Pote, aşırtma vuruşla Mavi- Beyazlılar’a 3 puanı getirdi: 1-0. Puanını 38 yapan Dadaş, lider Hatay’ın üst üste 2 hafta berabere kalmasının ardından zirve ile arasındaki farkı 4’e düşürdü. Başkent ekibi ise Play-Off yolunda önemli bir kayıp daha yaşadı.