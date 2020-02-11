Erzurumspor'dan kritik zafer

Erzurumspor, lider Hatayspor’un takıldığı haftada Keçiörengücü’nü Pote’nin 67’de attığı golle 1-0 devirdi, zirve ile arasındaki farkı 4’e indirdi. Başkent ekibi ise 3 puan hasretini 4 maça çıkardı.

11 Şubat 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Erzurumspor'dan kritik zafer

Haftanın kritik karşılaşmalarından birinde Erzurumspor ile Keçiörengücü kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Dadaşlar’da 65’te Murat’ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Oltan’ın sert vuruşu üstten dışarı çıktı.

2 dakika sonra Emrah’ın sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Pote, aşırtma vuruşla Mavi- Beyazlılar’a 3 puanı getirdi: 1-0. Puanını 38 yapan Dadaş, lider Hatay’ın üst üste 2 hafta berabere kalmasının ardından zirve ile arasındaki farkı 4’e düşürdü. Başkent ekibi ise Play-Off yolunda önemli bir kayıp daha yaşadı.

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