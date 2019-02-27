Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, Galatasaray’ın talebini değerlendirdi. Bunu kabul etmediklerini söyleyen Demir, “Akşam burada oynanır. Sivas’ta nasıl oynanıyor? Daha önce burada oynanmıyordu tamam ama artık alttan ısıtmamız var. Ona bakarsanız İstanbul daha soğuk. Buranın soğuğu dokunmaz. Ayıp oluyor! Buraya gelen geliyor, puanını alan dönüyor. Oynayan oynuyor yani. Bunlar hep bahane... O zaman kapatalım burayı, büyük takımlar istedikleri yerde oynasınlar” diye konuştu.

Erzurum Başkanı Hüseyin Üneş ise TFF’ye “kesinlikle kabul etmiyoruz” yanıtını verdi.

(Milliyet)