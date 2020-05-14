Erzurumspor’dan Beşiktaş’a "geçmiş olsun" mesajı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

14 Mayıs 2020, Perşembe 15:36 Son Güncelleme:
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Erzurumspor’dan Beşiktaş’a 'geçmiş olsun' mesajı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, siyah-beyazlı ekipte ikinci kez yapılan Kovid-19 testinde 8 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı aktarıldı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Test sonucu pozitif çıkanların tedavilerinin tamamlanarak en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

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