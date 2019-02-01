Erzurumspor'da yeni transferler ilk kez idmanda

20. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor’u konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Çalışmaya, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen tüm futbolcular katıldı.

01 Şubat 2019, Cuma 19:42
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Erzurumspor'da yeni transferler ilk kez idmanda

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular daha sonra 5’e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Çalışmaya, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen tüm futbolcular katıldı.

Mavi-beyazlı ekip, 3 Şubat Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.

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