Erzurumspor'da yeni transfer Petrus Boumal, takımdan ayrı çalıştı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon öncesi hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Petrus Boumal, çıktığı ilk antrenmanda takımdan ayrı çalıştı.

30 Ağustos 2020, Pazar 23:56 Son Güncelleme:
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Erzurumspor'da yeni transfer Petrus Boumal, takımdan ayrı çalıştı

 Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon öncesi hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından top kapma ve yakın pas oyunuyla süren antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı pas çalışması yaptı.

Mavi-beyazlı kulübün yeni transferlerinden Kamerunlu futbolcu Petrus Boumal, çıktığı ilk antrenmanda takımdan ayrı çalıştı.

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