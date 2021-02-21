Süper Lig'in 26. haftasında Erzurumspor sahasında Hatayspor ile karşılaştı. Haftaya Galatasaray'ın konuğu olacak Dadaşlar'da Szumski şoku yaşanıyor.

Hatayspor maçının 46. dakikasında kırmızı kart gören 28 yaşındaki file bekçisi haftaya oynanacak Galatasaray maçında arkadaşlarını yalnız bırakmak zorunda kalacak. Ayrıca Erzurumspor'da Boumal de sarı kart görmesi nedeniyle Galatasaray maçında cezalı durumda düşmüş oldu.

Mesut Bakkal'ın kalede Göktuğ'a görev vermesi bekleniyor.







