Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un prensip anlaşmasına vardığı Ricardo Gomez, Erzurum'a geldi ve imzayı attı. Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde Başkan Hüseyin Üneş ile yöneticiler, Emre Balta, Muzaffer Şahin ve Ahmet Dal da hazır bulundu.

Başkan Üneş imza sonrası yaptığı açıklamada, "Takımımıza dahil ettiğimiz forvet oyuncusu Ricardo Gomes Erzurum’a geldi ve resmi sözleşmemizi imzaladık. Camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm oyuncularımıza sakatlıksız, hayırlı ve başarılı bir sezon diliyorum" dedi.

Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan Ricardo Gomes, 2013-16 yılları arasında Vitria Guimaraes forması giydikten sonra 2016-18 sezonlarında forma giydiği Nacional'de çıkış yaptı. Nacional formasıyla Portekiz 2. Ligi'nde gol kralı olan Ricardo Gomes, 2018-19 sezonunda da Sırp ekibi Partizan'a transfer oldu. Partizan'da adeta patlama yapan golcü futbolcu 36 maçta 20 gol atma başarısını gösterdi. 2019 yılında Birleşik Arap Emirlikleri takımı Sharjah'a transfer olan Ricardo Gomes, 2020 yılında ise kiralık olarak Al-Ittihad Kalba SC'de oynadı. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda 12 maçta oynayan ve 4 gole imza atan 28 yaşındaki golcü, 1.80 boyunda. Mavi beyazlılar, golcü futbolcuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.