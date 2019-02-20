Devre arasında Rashad Muhammed, Kristian Opseth, Pierre Kanstrup, Samuel Eduok, Gabriel Obertan, Samed Ali Kaya ve Serkan Kurtuluş’u alarak kadrosunu güçlendiren Mavi-Beyazlı ekipte, özellikle Obertan, Muhammed ve Eduok, Sivasspor maçı karşısında ortaya koyduğu performansla hem taraftarın hem de teknik heyetin beğenisini kazandı.

Demir Grup Sivasspor’u 4-2 yenen Erzurum ekibinde, gollerin 3’ü yeni transferlerden geldi. Sivasspor maçında Eduok iki, Obertan da bir golle galibiyette önemli rol oynadı. Özellikle Obertan’ın takıma sağladığı uyum ve performans herkesi büyüledi.