Erzurumspor'da Obertan büyülüyor

Ara transfer döneminde birçok futbolcuyla yollarını ayıran Erzurumspor, yine bu dönemde 5’i yabancı 7 futbolcuyu kadrosuna kattı

20 Şubat 2019, Çarşamba 06:05
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Erzurumspor'da Obertan büyülüyor

Devre arasında Rashad Muhammed, Kristian Opseth, Pierre Kanstrup, Samuel Eduok, Gabriel Obertan, Samed Ali Kaya ve Serkan Kurtuluş’u alarak kadrosunu güçlendiren Mavi-Beyazlı ekipte, özellikle Obertan, Muhammed ve Eduok, Sivasspor maçı karşısında ortaya koyduğu performansla hem taraftarın hem de teknik heyetin beğenisini kazandı.

Demir Grup Sivasspor’u 4-2 yenen Erzurum ekibinde, gollerin 3’ü yeni transferlerden geldi. Sivasspor maçında Eduok iki, Obertan da bir golle galibiyette önemli rol oynadı. Özellikle Obertan’ın takıma sağladığı uyum ve performans herkesi büyüledi.

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