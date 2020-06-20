Erzurumspor’da Kovid-19 test sonuçları negatif

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, futbolcuların yeni tip corona virüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun karşılaşmalarla ilgili aldığı karar doğrultusunda Kazım Karabekir Stadı’nda bugün saat 20.00’de başlayacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeli Kovid-19 testinden geçti.



