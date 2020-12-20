Hüseyin Çimşir'in maç sonu yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:

4 maçtır mağlup oluyoruz. Daha gol atamadık benim olduğum dönemde. Golü yedikten sonra oyunda kopmalar, dağılmalar oluyor. Burası Süper Lig, bu tarz şeyleri kaldırmaz. Bazı oyuncuların hangi takımda oynadığının farkına varmaları gerekiyor. Buraya aidiyet duygusu hissetmeyen kim varsa yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Oyuncular şapkayı önlerine koymaları gerekiyor. Oyunun son yarım saatinde bu kadar kolay teslim olmamamız gerekiyor. Yarın itibariyle bazı değişimler olacak.

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