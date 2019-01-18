Erzurumspor’da hedef Moussa Sow!

Golcü arayışları sürdüren Erzurumspor, hedefini Fenerbahçe'nin eski golcüsü Moussa Sow olarak belirledi.

18 Ocak 2019, Cuma 05:57
- A +
Erzurumspor’da hedef Moussa Sow!

Sezonun ilk yarısında forvetlerinden hiç katkı alamayan, Thy’la yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da golcü arayışları sürüyor. Mavi-Beyazlılar’ın gündemine son giren isim ise ismi birçok Anadolu takımıyla anılan Moussa Sow oldu.

Senegalli yıldızın kiralık olarak sezon sonuna kadar Erzurum’a transferi konusunda menacerlerden bir öneri geldiği bildirildi. Teknik direktör Mehmet Özdilek’in raporu doğrultusunda bu transferde yol haritası belirleyecek olan Dadaşlar, daha önce Rashad Muhammed’i almıştı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.