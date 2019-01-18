Erzurumspor’da hedef Moussa Sow!

Sezonun ilk yarısında forvetlerinden hiç katkı alamayan, Thy’la yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da golcü arayışları sürüyor. Mavi-Beyazlılar’ın gündemine son giren isim ise ismi birçok Anadolu takımıyla anılan Moussa Sow oldu.

Senegalli yıldızın kiralık olarak sezon sonuna kadar Erzurum’a transferi konusunda menacerlerden bir öneri geldiği bildirildi. Teknik direktör Mehmet Özdilek’in raporu doğrultusunda bu transferde yol haritası belirleyecek olan Dadaşlar, daha önce Rashad Muhammed’i almıştı.