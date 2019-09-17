Yeni sezona ses getirecek transferler yaparak giren ve şampiyonluk parolasıyla başlayan Erzurumspor, 4 maçta, 1 galibiyet, 1 beraberlik 2 de mağlubiyet alınca teknik direktör Muzaffer Bilazer ile yollarını ayırdı. Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, ilk olarak 2017-2018 sezonunda da görev alan Osman Özköylü ile görüştü. Bugün saat 13.47’de teknik direktör Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığını çeşitli sosyal paylaşım sitelerinden duyuran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, tepkiler üzerine geri adım attı.

Taraftar gruplarının sosyal medyada 'Özköylü'yü istemiyoruz' mesajlarının ardından yaklaşık 2,5 saat sonra yeni açıklama yapan BB. Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, "Erzurumspor Kulübü olarak prensip anlaşmasına vardığımız Osman Özköylü ile anlaşma sağlanamadı. Takımımızı çalıştıracak teknik direktör konusunda çalışmalar sürüyor" dedi.

Hedef Hakan Keleş

Teknik adam sorununu bir an önce çözmek isteyen Erzurumspor yönetimi, rotayı Hakan Keleş'e çevirdi. Erzurumspor'un 47 yaşındaki hocayla temasa geçtiği ve kısa süre içerisinde anlaşmanın tamamlanacağı öğrenildi.

Demir Grup Sivasspor’da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Hakan Keleş, kırmızı-beyazlı ekiple Spor Toto Süper Lig’de çıktığı 22 maçta 1.23 puan ortalaması toplamayı başarmıştı.

Keleş'in adı kısa süre önce Ankaragücü ile de anılmıştı.

Hakan Ateşler