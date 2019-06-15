Erzurumspor'da gündem Mickael Pote

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor'un karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Mickael Pote'yi transfer etmek istiyor.

15 Haziran 2019, Cumartesi 06:01
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Erzurumspor'da gündem Mickael Pote

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Muzaffer Bilazer’le anlaştı. Erzurumspor’un 1997-1998 sezonunda şampiyon olan kadrosunda yer alan Bilazer, son olarak Ümit Milli Takım’da görev yapıyordu. Süper Lig’den düşen ve 1. Lig’de mücadele edecek olan Erzurumspor’da yönetim, dış transferde de atağa kalktı.

Gündemdeki ismin ise Adana Demirspor’la yollarını ayıran Mickael Franck Pote olduğu öğrenildi. Pote, Play-Off yarı final maçlarında oruç tuttuğu için teknik direktör Ümit Özat’ın eleştirilerine maruz kalmış ve elenmenin sorumlusu olarak lanse edilmişti.

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