Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Muzaffer Bilazer’le anlaştı. Erzurumspor’un 1997-1998 sezonunda şampiyon olan kadrosunda yer alan Bilazer, son olarak Ümit Milli Takım’da görev yapıyordu. Süper Lig’den düşen ve 1. Lig’de mücadele edecek olan Erzurumspor’da yönetim, dış transferde de atağa kalktı.

Gündemdeki ismin ise Adana Demirspor’la yollarını ayıran Mickael Franck Pote olduğu öğrenildi. Pote, Play-Off yarı final maçlarında oruç tuttuğu için teknik direktör Ümit Özat’ın eleştirilerine maruz kalmış ve elenmenin sorumlusu olarak lanse edilmişti.