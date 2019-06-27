Süper Lig’e veda ederek 1. Lig’e düşen Erzurumspor yıldız futbolcularını kadroda tutmak için mücadele veriyor. Takımın yıldız isimlerinden Obertan’ın sözleşmesinde yer alan ’Takım küme düşerse sözleşmesi fesh edilir’ maddesi gereğince yıldız futbolcu serbest kaldı. Bonservisi eline geçen Obertan’a Süper Lig takımlarından teklifler bulunuyor.

Mavi-Beyazlı yönetim ise Obertan’a maaşına yüzde 15 zam yapıp takımda kalması için teklifte bulundu. 2 Temmuz’da yeni sezon için top başı yapacak olan Erzurumspor bu tarihe kadar yıldız futbolcunun cevabını bekleyecek, olumsuz bir yanıt alınması üzerine ise alternatif olarak belirlenen isimler transfer edilecek.