Erzurum'un transferin son gününde Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sharjah takımından transfer ettiği Ricardo Jorge Pires Gomes dün akşam 11'de sahaya çıktı. Yeşil Burun Adalı forvet, Mavi-Beyazlı formayla ilk sınavında sergilediği performansla geçer not aldı. 44. dakikada yaptığı pres sonrası Marcao'dan topu kapan ve ardından Sarı-Kırmızılı oyuncunun faulüyle yerde kalan ve takımına penaltı kazandıran 28 yaşındaki oyuncu, 90 dakika sahada kaldı. Ancak maçın kaybedilmesi Gomes'i fazlasıyla üzdü.