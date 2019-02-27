Erzurumspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

27 Şubat 2019, Çarşamba 20:24
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Erzurumspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Mavi-beyazlı futbolcular, daha sonra taktik ağırlıklı pas ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Erzurum temsilcisinin yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanında sakatlığı bulunan defans oyuncusu Pierre Kanstrup, takımdan ayrı koştu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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