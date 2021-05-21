Erzurumspor’da efsane dönüyor
Yeniden yükseldiği Süper Lig’de tutunmayan ve bir kez daha alt ligin yolunu tutan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da flaş gelişme... Altyapısından yetiştiği Erzurumspor’un uzun yıllar formasını başarıyla terleten unutulmaz kaptan Kürşat Karakaş başkanlığa adaylığını açıkladı.
2003 yılında futbol hayatına Erzurumspor formasıyla nokta koyduktan sonra bulunduğu ticari faaliyetlerle beraber şehrin en önemli iş insanlarından biri haline gelen Karakaş, “Futbolu, futbolun mutfağından gelenler yönetsin” mottosuyla yola çıkarak Erzurumspor’un 15 yıllık kalkınma planını hazırlayıp tamamı önemli iş insanlarından oluşan bir ekiple görevi almak istiyor.