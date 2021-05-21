Erzurumspor’da efsane dönüyor

2003 yılında futbol hayatına Erzurumspor formasıyla nokta koyduktan sonra bulunduğu ticari faaliyetlerle beraber şehrin en önemli iş insanlarından biri haline gelen Karakaş, “Futbolu, futbolun mutfağından gelenler yönetsin” mottosuyla yola çıkarak Erzurumspor’un 15 yıllık kalkınma planını hazırlayıp tamamı önemli iş insanlarından oluşan bir ekiple görevi almak istiyor.



